Creche de Almada em cujo carro morreu bebé cumpria critérios

O Instituto de Segurança Social (ISS) garantiu esta sexta-feira, 24 de julho, que a creche “Mestre Cuco”, em Almada, em cuja viatura morreu uma bebé de 18 meses, cumpria todos os critérios de funcionamento, remetendo a investigação para as autoridades judiciais.Em resposta à agência Lusa, o ISS refere que se trata de um estabelecimento de natureza privada licenciado, com autorização de funcionamento para 54 crianças, ao qual fez uma visita de acompanhamento técnico sem pré-aviso no dia 30 de setembro de 2025.Nessa visita, “foram analisados todos os aspetos de funcionamento e organização da creche como, por exemplo, as condições das instalações, o quadro de pessoal e a sua formação técnica, os procedimentos de segurança, a alimentação, organização das salas e os processos individuais das crianças”.Segundo a Segurança Social, “a creche apresentava um funcionamento regular, proporcionando às crianças instalações e serviços que cumprem todas as suas necessidades, designadamente, pedagógicas, lúdicas e emocionais”.“A situação em apreço está a ser investigada pelas autoridades judiciais competentes”, conclui.A bebé de 18 meses morreu na quinta-feira, em Almada, depois de ter ficado esquecida durante cerca de sete horas no interior de uma viatura ao serviço do colégio “O mestre Cuco”..Morte de bebé. Autarca de Almada diz que "serviços competentes" desenvolvem diligências para "apuramento dos factos".Bebé de ano e meio morreu após ter ficado esquecida na viatura do colégio em Almada. O alerta só foi dado quando a mãe se preparava para levar a menina de volta para casa, tendo sido informada na altura de que filha não tinha dado entrada na creche.A menina viria a ser encontrada pouco tempo depois, já inanimada, no interior da viatura onde terá permanecido cerca de sete horas. As manobras de reanimação de nada valeram, tendo o óbito sido declarado no local.As circunstâncias da morte estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária.