Bebé a bordo. Parto a 4800 metros de altitude numa viagem de avião

Quando o avião da Delta Aitline partiu de Atlanta, nos Estados Unidos, na sexta-feira, 24 de abril, levava 153 passageiros. Mas quando aterrou em Portland já eram 154. Um bebé nasceu a bordo, em pleno voo, num momento em que o aparelho já se estava a aproximar do destino. O parto aconteceu duas semanas antes do previsto, a 4800 metros de altitude, mas tanto a mãe como a criança estão bem.Ashley Blair estava a viajar para Portland, no Oregon, para estar com a mãe no momento do parto. Mas começou com contrações antes de aterrar e não conseguiu chegar a tempo. Duas paramédicas que seguiam a bordo, vindas de umas férias na República Dominicana, e que estavam a dar assistência a uma pessoa que na parte de trás do avião, foram chamadas por uma assistente de bordo para que verificassem se uma passageira mais à frente estava com contrações.Segundo conta a Associated Press,Tina Fritz e Kaarin Powell confirmaram que Ashley Blair estava em trabalho de parto e apercebendo-se que este poderia acontecer em breve começaram a preparar-se. Pediram aos passageiros do avião lotado para trocarem de lugares, muniram-se de mantas e de um atacador para usar como torniquete do cordão umbilical.Tina Fritz contou à agência AP que a mãe apercebeu-se que a expulsão do bebé iria acontecer imediatamente antes de os assistentes de bordo mandarem as duas paramédicas sentarem-se pois ao aparelho iria aterrar. Blair fez três “forças super fortes, e o bebé saiu rapidamente”, disse. Kaarin Powell cortou o cordão umbilical, colocou o atacador e sentou-se com o bebé ao colo. O avião aterrou nos momentos seguintes.Enquanto o aparelho deslizava na pista, a mãe pegou finalmente no bebé, uma menina chamada Brielle Renee Blair. Tinha 47 centímetros e 2,5 quilos, apurou-se depois de ter sido encaminhada para o hospital.“Sinto que agora somos amigas para sempre”, disse Fritz, que fez uma publicação no Facebook a dar conta deste parto e a dizer que a bebé "era a coisa mais fofa do mundo".