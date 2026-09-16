"Baixem as taxas de juro e rápido". Decisão da Reserva Federal dos EUA irrita Trump
A decisão da Reserva Federal norte-americana de subir as taxas de juro em 25 pontos base, para entre 3,75% a 4%, irritou o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem vindo a defender a descida da taxa de juro desde o início da sua presidência.
Trump, na sua rede social Truth Social, escreveu que "as taxas de juro nos Estados Unidos deviam ser 1%, ou menos", afirmando que o país tem "o melhor crédito no mundo, de longe".
"O nosso país está em plena expansão graças aos novos investimentos!", continuou o presidente norte-americano, que defendeu ainda a sua política comercial de aplicação de tarifas.
"Se deixássemos de fazer comércio com todos os países com os quais temos um défice - o que corresponde à maioria deles -, ganharíamos, pelo menos, 1,5 biliões de dólares [1,3 biliões de euros] por ano", lê-se na publicação, onde acrescenta que "a palavra 'défice' não passa de um termo rebuscado para designar 'PERDA'".
"Estamos a sustentar quase todos os países do mundo, e isso não pode continuar assim. REDUZAM AS TAXAS DE JURO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, E RÁPIDO!", concluiu.
Esta subida da taxa de juro foi a primeira desde 2023 tomada pela Reserva, que funciona o banco central federal dos EUA, e foi justificada como medida de combate à inflação, que tem subido sobretudo devido à escalada dos preços dos combustíveis provocada pela guerra no Irão.
A decisão ocorre também a menos de dois meses das Midterms de novembro, eleições intercalares nas quais Donald Trump luta por manter o controlo do Congresso, num momento marcado por uma crescente insatisfação pública com a campanha no Irão, que elevou os preços dos combustíveis e o aumento do custo de vida.
A questão das taxas de juro já tinha sido o núcleo do conflito entre Trump e o antigo chefe Jerome Powell, que acabou por sair em julho, entre pressões, insultos do presidente e investigações judiciais contra o anterior chefe da instituição.
O sucessor, Kevin Warsh, foi escolhido a dedo por Trump para tentar influenciar a política monetária da Reserva Federal e finalmente descer as taxas de juro. O próprio presidente dos EUA confirmou essa intenção e até fez uma piada num jantar fechado, implicando que talvez tivesse de processar judicialmente Warsh para descer as taxas, noticiou a CNN Internacional. "Oh, ele vai baixá-las. Espero que ele as baixe. É uma pessoa de grande qualidade. Não deve ter qualquer dificuldade em fazê-lo".