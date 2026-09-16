"Baixem as taxas de juro e rápido". Decisão da Reserva Federal dos EUA irrita Trump

"Se deixássemos de fazer comércio com todos os países com os quais temos um défice - o que corresponde à maioria deles -, ganharíamos, pelo menos, 1,5 biliões de dólares [1,3 biliões de euros] por ano", lê-se na publicação, onde acrescenta que "a palavra 'défice' não passa de um termo rebuscado para designar 'PERDA'".

"Estamos a sustentar quase todos os países do mundo, e isso não pode continuar assim. REDUZAM AS TAXAS DE JURO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, E RÁPIDO!", concluiu.

Esta subida da taxa de juro foi a primeira desde 2023 tomada pela Reserva, que funciona o banco central federal dos EUA, e foi justificada como medida de combate à inflação, que tem subido sobretudo devido à escalada dos preços dos combustíveis provocada pela guerra no Irão.

A decisão ocorre também a menos de dois meses das Midterms de novembro, eleições intercalares nas quais Donald Trump luta por manter o controlo do Congresso, num momento marcado por uma crescente insatisfação pública com a campanha no Irão, que elevou os preços dos combustíveis e o aumento do custo de vida.

A questão das taxas de juro já tinha sido o núcleo do conflito entre Trump e o antigo chefe Jerome Powell, que acabou por sair em julho, entre pressões, insultos do presidente e investigações judiciais contra o anterior chefe da instituição.

O sucessor, Kevin Warsh, foi escolhido a dedo por Trump para tentar influenciar a política monetária da Reserva Federal e finalmente descer as taxas de juro. O próprio presidente dos EUA confirmou essa intenção e até fez uma piada num jantar fechado, implicando que talvez tivesse de processar judicialmente Warsh para descer as taxas, noticiou a CNN Internacional. "Oh, ele vai baixá-las. Espero que ele as baixe. É uma pessoa de grande qualidade. Não deve ter qualquer dificuldade em fazê-lo".