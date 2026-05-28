O presidente dos EUA, Donald Trump, na reunião da sua Administração no dia 27 de maio.
O presidente dos EUA, Donald Trump, na reunião da sua Administração no dia 27 de maio.FOTO:EPA/SAMUEL CORUM / POOL
Internacional

Axios: EUA e Irão já chegaram a acordo e só falta luz verde de Trump

Site avançou com a notícia de que os negociadores chegaram a acordo sobre o memorando de entendimento para prolongar o cessar-fogo, reabrir Ormuz e iniciar as negociações sobre o nuclear.
Susana Salvador
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Os negociadores dos EUA e do Irão chegaram a acordo sobre um memorando de entendimento de 60 dias para prolongar o cessar-fogo e iniciar negociações sobre o programa nuclear iraniano.

A notícia foi avançada pelo site norte-americano Axios e entretanto confirmada por outros meios de comunicação social.

De acordo com as duas fontes norte-americanas e uma fonte regional, os iranianos já deram a sua aprovação ao acordo, faltando apenas o presidente dos EUA fazer o mesmo. Donald Trump terá pedido alguns dias para refletir sobre o assunto, segundo os responsáveis ​​norte-americanos.

Trump alegou na sexta-feira passada que um acordo estava para breve, mas este não se concretizou e o presidente disse, mais recentemente, que não tinha pressa.

De acordo com o Axios, o memorando de entendimento de 60 dias estipulará que a navegação pelo Estreito de Ormuz será "sem restrições", o que significa que não haverá cobrança de portagens nem pressão e que o Irão terá de remover todas as minas do estreito no prazo de 30 dias.

"O bloqueio naval dos EUA também será suspenso, mas isso ocorrerá proporcionalmente à retoma da navegação comercial", segundo o Axios.

O Irão compromete-se a não desenvolver uma arma nuclear, com ambos os lados a negociar como Teerão irá livrar-se do que Trump apelida "pó nuclear" - os 400 quilos de urânio altamente enriquecido que tem.

Os EUA comprometem-se a discutir o alívio das sanções e a libertação de bens iranianos congelados, com ambos os lados a discutir ainda como o Irão pode começar a receber bens e ajuda humanitária.

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