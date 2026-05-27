Trump reuniu ontem a sua Administração, indicando que o Irão quer um acordo, mas que ele ainda não está satisfeito com a proposta.
Trump reuniu ontem a sua Administração, indicando que o Irão quer um acordo, mas que ele ainda não está satisfeito com a proposta.FOTO:EPA/SAMUEL CORUM / POOL
Internacional

Nuclear e regime não mudaram em três meses de guerra, mas Irão ganhou um trunfo: Ormuz

Objetivos não foram alcançados e, quando o foco muda para o memorando de entendimento entre Washington e Teerão, dúvida é saber se Trump consegue transformar o domínio no terreno militar numa vitória.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
EUA
Donald Trump
Guerra no Médio Oriente
Irão
edição impressa
Operação Fúria Épica
Diário de Notícias
www.dn.pt