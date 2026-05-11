Avião da Turkish Airlines incendeia-se ao aterrar em aeroporto do Nepal

Um avião da companhia aérea turca Turkish Airlines incendiou-se ao aterrar esta segunda-feira (11 de maio) no principal aeroporto do Nepal, sem causar feridos, mas obrigando ao encerramento do aeroporto.O voo, proveniente de Istambul com 277 passageiros a bordo, aterrou no Aeroporto Internacional Tribhuvan, em Katmandu, com fogo e fumo no trem de aterragem direito.As equipas de emergência responderam à chamada e controlaram o incêndio, e os passageiros do Airbus A330 foram retirados em segurança, segundo as autoridades aeroportuárias.O aeroporto foi encerrado durante a manhã.. Várias aeronaves com destino a Katmandu foram retidas enquanto as autoridades investigavam o incidente e tentavam libertar a única pista disponível no aeroporto.O Nepal regista acidentes aéreos com relativa frequência, devido ao terreno montanhoso e clima variável, que dificultam as condições de voo.Em 2015, um outro avião da Turkish Airlines, que aterrava no meio de um denso nevoeiro em Katmandu, saiu da pista escorregadia, provocando o encerramento do aeroporto durante vários dias.Não houve feridos e o avião foi posteriormente rebocado para fora do aeroporto e transformado em museu.