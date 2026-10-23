Autor de atentado em França tinha apartamento armadilhado

O homem que esta sexta-feira, 23 de outubro matou a tiro uma pessoa e feriu outras cinco em Trappes, na região de Paris, tinha armadilhado o seu apartamento com botijas de gás, indicou a procuradoria antiterrorismo francesa (PNAT).

As buscas realizadas à sua residência do suspeito, situada em Plaisir, no departamento de Yvelines, a poucos quilómetros do local do tiroteio, revelaram "a instalação de um dispositivo de armadilha no apartamento, com três botijas de gás e fios elétricos ligados a um temporizador", com o objetivo provável de que detonasse quando as forças de segurança chegassem ao local, explicou a PNAT em comunicado.

Esta sexta-feira de manhã, por volta das 10:30 locais (09:30 de Lisboa), na cidade de Trappes, a sudoeste da capital francesa, o homem abriu fogo a partir de uma viatura, suspeitando-se que pretendia atingir imigrantes, tendo feito um morto e cinco feridos, entre os quais uma menina de 12 anos que ficou ferida com gravidade após ser atingida por oito tiros.

O autarca local, Ali Rabeh, falou em "atentado de conotação racista, provavelmente islamofóbica".

A PNAT, que tomou conta do caso, anunciou a abertura de um inquérito por "homicídio relacionado com uma ação terrorista, com a circunstância agravante de os atos terem sido cometidos em virtude da pertença — real ou suposta — a uma determinada raça, etnia, nação ou religião".

Num comunicado posterior, a PNAT informou que foi detido um familiar direto do suspeito, identificado como Kévin T., nascido em 1987 e que, embora não tenha antecedentes por radicalismo, tem quatro condenações anteriores, cujas penas já foram cumpridas. O suspeito foi detido em Coignières (Yvelines).

Segundo uma fonte policial, o suspeito, que se encontra sob custódia policial, consta do registo de antecedentes judiciais (TAJ), mas é desconhecido dos serviços de informações territoriais.

No veículo que o homem utilizou para efetuar os disparos, um Renault Clio, foi encontrada uma metralhadora do tipo Sten e uma bomba de gás lacrimogéneo.