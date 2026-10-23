Paris, França.
Paris, França.Foto: D.R.
Internacional

Ataques nos arredores de Paris provocam um morto e quatro feridos. Aberta investigação antiterrorista

Suspeito, um homem com 38 anos, disparou de uma viatura. Já foi detido. Há uma criança entre os feridos. Investigação está nas mãos de Ministério Público Antiterrorista francês.
Sónia Santos Pereira
Publicado a
Atualizado a

Tiroteios nas localidades de Trappes e La Verrière, do departamento de Yvelines, a cerca de 30 quilómetros de Paris, provocaram esta sexta-feira, 23 de outubro, um morto e quatro feridos. O suspeito, um homem de 38 anos, já foi detido. Ainda não são conhecidas as motivações do atirador, mas a investigação está nas mãos de Ministério Público Antiterrorista francês.

As informações ainda são escassas. A comunicação social francesa revela que os disparos partiram de uma viatura. Eram cerca de 10h30 (11h30 em Portugal) quando o suspeito disparou em vários pontos das duas localidades francesas. Há uma criança de 12 anos entre os feridos. Também dois homens, de 29 e 49 anos, foram transportados para o hospital.

O Ministério Público Nacional Antiterrorista francês revelou, entretanto, que a investigação aos ataques estava nas suas mãos e que abriu um inquérito por “homicídio qualificado relacionado com uma organização terrorista, com a circunstância de os atos terem sido cometidos em razão da pertença, real ou presumida, a uma pretensa raça, etnia, nação ou determinada religião”.

O presidente da Câmara de Trappes confirmou a morte de uma das vítimas numa mensagem nas redes sociais.

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, também utilizou as redes sociais para tranquilizar a população. "Todos os meios das forças de segurança e da autoridade judicial estão plenamente mobilizados. O Ministério Público Nacional Antiterrorista anunciou que está em estado de vigilância”, escreveu.

Paris, França.
Governo de Israel decreta bloqueio total à Cisjordânia
Ataques
Diário de Notícias
www.dn.pt