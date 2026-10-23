Ataques nos arredores de Paris provocam um morto e quatro feridos. Aberta investigação antiterrorista

Tiroteios nas localidades de Trappes e La Verrière, do departamento de Yvelines, a cerca de 30 quilómetros de Paris, provocaram esta sexta-feira, 23 de outubro, um morto e quatro feridos. O suspeito, um homem de 38 anos, já foi detido. Ainda não são conhecidas as motivações do atirador, mas a investigação está nas mãos de Ministério Público Antiterrorista francês.

As informações ainda são escassas. A comunicação social francesa revela que os disparos partiram de uma viatura. Eram cerca de 10h30 (11h30 em Portugal) quando o suspeito disparou em vários pontos das duas localidades francesas. Há uma criança de 12 anos entre os feridos. Também dois homens, de 29 e 49 anos, foram transportados para o hospital.

O Ministério Público Nacional Antiterrorista francês revelou, entretanto, que a investigação aos ataques estava nas suas mãos e que abriu um inquérito por “homicídio qualificado relacionado com uma organização terrorista, com a circunstância de os atos terem sido cometidos em razão da pertença, real ou presumida, a uma pretensa raça, etnia, nação ou determinada religião”.

O presidente da Câmara de Trappes confirmou a morte de uma das vítimas numa mensagem nas redes sociais.

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, também utilizou as redes sociais para tranquilizar a população. "Todos os meios das forças de segurança e da autoridade judicial estão plenamente mobilizados. O Ministério Público Nacional Antiterrorista anunciou que está em estado de vigilância”, escreveu.