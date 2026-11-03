Uso de redes sociais para menores de 16 anos foi proibido no país em Dezembro.
Uso de redes sociais para menores de 16 anos foi proibido no país em Dezembro.Paulo Spranger
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Austrália. Proibição de redes sociais a menores de 16 anos enfrenta processos na justiça

Rede social Reddit está a contestar a decisão do governo australiano, assim como uma organização ligada ao pequeno Partido Libertário. Advogado do Reddit diz que proibição é “inapta e mal pensada”.
André Certã
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A proibição de uso de redes sociais para menores de 16 anos implementada na Austrália em 2025 está a enfrentar dois processos na justiça de organizações de direitos humanos e da rede social Reddit. O caso começou a ser ouvido no High Court da Austrália, a mais alta instância judicial do país.

Segundo a Sky News, o Reddit considera que a proibição é “inapta” e “mal pensada”, já que, de acordo com vários estudos, a proibição não impediu a maioria dos adolescentes de terem contas nas diversas redes sociais.

Perante o tribunal, o advogado Perry Herzfeld defendeu que impedir os menores de 16 anos de terem redes sociais impediria-os de criarem e consultarem conteúdos, constituindo uma “restrição muito substancial sobre o que os jovens podem fazer”.

A outra ação foi apresentada pela organização Digital Freedom Project, liderada por um deputado estadual do Partido Libertário e que o fez em nome de dois jovens de 15 anos no ano passado. 

À saída da sessão de tribunal, Noah Jones, um destes adolescentes, considerou que a proibição era só “apenas mais um passo no caminho cada vez mais próximo da censura e acho que a disfarçaram como uma medida de segurança infantil”.

A proibição inclui praticamente todas as principais redes sociais, incluindo o Snapchat, TikTok, Youtube, Facebook, Instagram, Reddit, Kick, X, Threads e Twitch. 

Em março, a ministra das Comunicações, Anika Wells, introduziu novas regras para definir uma rede social no âmbito desta proibição, incluindo artigos ou publicações recomendadas e ainda a possibilidade de scrollar de forma indefinida, noticiou o The Guardian.

Quem não cumprir estas regras, segundo a Sky News, enfrenta agora uma multa ainda maior, já que o governo aumentou o teto para 61,77 milhões de euros e estará a preparar um processo coletivo contra as plataformas para fazer cumprir esta proibição.

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