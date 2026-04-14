Augusto Cury é candidato à presidência do Brasil

Augusto Cury, psiquiatra e autor de livros de auto-ajuda de sucesso, publicados em cerca de 90 países, é o mais recente candidato à presidência do Brasil. Concorre pelo Avante, partido de centro que apoiou José Serra contra Dilma Rousseff, em 2010, Aécio Neves, novamente contra Dilma, em 2014, Ciro Gomes, em 2018, e Lula da Silva contra Jair Bolsonaro, em 2022. Este ano decidiu avançar com candidato próprio.Segundo o partido, a candidatura de Cury, 67 anos, visa fortalecer “o equilíbrio emocional, a educação e a gestão humanizada no Brasil”. “Com essa iniciativa, o Avante amplia o debate nacional e posiciona-se como protagonista na construção de um novo caminho”, afirma nota da formação fundada em 1989 sob o nome Partido Trabalhista do Brasil, que conta com um senador, cinco deputados federais e 136 prefeitos.Cury disse em breve comunicado que não ama o poder. “Não amo, não busco, não preciso, a candidatura não se trata de projeto pessoal mas de jornada”, afirmou o autor nascido em Colina, 405 km a norte de São Paulo, e 25 milhões de livros vendidos só no Brasil.Sem experiência política, o psiquiatra junta-se a Lula, do PT, atual presidente da República, Flávio Bolsonaro, do PL, atual senador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Romeu Zema, do Novo, que se desvinculou do cargo de governador de Minas Gerais, Ronaldo Caiado, do PSD, que deixou o posto de governador de Goiás, Aldo Rebelo, do DC, ex-ministro, e Renan Santos, do Missão, que se destacou nas manifestações pelo impeachment de Dilma. .Eleições no Brasil. Ronaldo Caiado será o escolhido da via alternativa a Lula e Flávio Bolsonaro