Ator Russell Brand condenado a dez anos e seis meses de prisão

O ator Russell Brand foi condenado a dez anos e seis meses de prisão. A sentença foi anunciada esta segunda-feira, 9 de novembro, depois de na quinta-feira passada o tribunal o ter considerado culpado de um crime de violação e de três agressões sexuais.

Nessa ocasião, o juiz do Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, já tinha avisado que o ator, de filmes como É Muito Rock, Meu! e Arthur, e ex-marido da cantora norte-americana Katty Perry, deveria vir a enfrentar uma longa pena de prisão.

Durante a leitura da sentença, o juiz chamou o ator, agora com 51 anos, de "predador sexual". Defendendo que este beneficiou do estatuto que a fama lhe deu, considerou que o documentário de 2023 em que várias mulheres denunciavam o seu comportamento acabou por levar outras vítimas a revelarem as suas histórias.

Depois de ter passado os últimos três dias em prisão preventiva, ao ouvir a sentença, Russell Brand não teve qualquer reação, mas ao ser levado para a cela dirigiu-se à mulher e disse-lhe: "Amo-te".

Russell Brand, que negou as acusações pelas quais foi condenado, deverá cumprir dois terços da pena em regime fechado antes de ser libertado sob condicional. O advogado do ator afirmou que este é hoje "uma pessoa profundamente diferente" daquilo que era na época, em que consumia drogas e álcool, tendo-se convertido ao cristianismo.

O ator foi julgado por seis crimes, sendo que foi condenado por um crime de violação e três agressões sexuais - cometidos entre 2004 e 2009 -, tendo sido absolvido de outras duas acusações de violação e de uma tentativa de atentado ao pudor.

O crime de violação, pelo qual foi condenado, ocorreu em 2009 e envolveu uma mulher de 21 anos, que conheceu após um espetáculo.

As outras três condenações dizem respeito a crimes de agressão sexual. Numa situação, em 2004, abordou uma mulher num bar em Londres e apalpou-lhe os seios; noutra, em 2009, enquanto trabalhava na promoção de um projeto, exigiu a uma mulher que lhe fizesse uma massagem antes de colocar a cabeça entre as pernas dela; finalmente, em 2004 ou 2005, atacou uma mulher que trabalhava para uma estação de rádio.

A Polícia Metropolitana de Londres afirmou que Russell Brand está a ser investigado por outras duas alegadas violações.