Putin reconhece dificuldades de abastecimento de combustível, mas diz que “não são críticas”.
Putin reconhece dificuldades de abastecimento de combustível, mas diz que “não são críticas”.EPA/PAVEL BYRKIN/ SPUTNIK/KREMLIN POOL
Internacional

Ataques de drones forçam Rússia a importar gasolina

A Índia, principal destino do crude russo, passa agora a fornecer gasolina a Moscovo. Novo ataque atinge refinaria a 1300 quilómetros da Ucrânia.
César Avó
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