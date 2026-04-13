Ataques com drones contra a Ucrânia retomados após a trégua da Páscoa ortodoxa
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Ataques com drones contra a Ucrânia retomados após a trégua da Páscoa ortodoxa

Autoridades de Kiev disseram que a Rússia atacou o território ucraniano com 98 drones durante a madrugada. Segundo o Ministério da Defesa russo, as defesas aéreas russas abateram 33 drones ucranianos.
DN/Lusa
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A Rússia lançou 98 aparelhos aéreos não tripulados contra a Ucrânia após o fim da trégua da Páscoa, disse o Exército ucraniano na mesma altura em que Moscovo acusou Kiev de ter atacado o território russo com drones de combate.

Segundo o Ministério da Defesa russo, as defesas aéreas russas abateram 33 drones ucranianos durante a última noite, após o fim do cessar-fogo da Páscoa ortodoxa.

De acordo com o comando militar russo, os drones foram abatidos sobre as regiões de Belgorod, Kursk, Rostov, Bryansk, Smolensk e a península da Crimeia, anexada pela Rússia.

Na região fronteiriça de Belgorod, uma mulher ficou ferida sem gravidade após a explosão de um drone ucraniano neutralizado pela defesa aérea, disseram as autoridades locais.

As autoridades de Kiev disseram esta segunda-feira que a Rússia atacou o território ucraniano com 98 drones durante a madrugada sendo que 87 foram derrubados.

Durante a trégua da Páscoa ortodoxa, de 32 horas, Kiev e Moscovo acusaram-se mutuamente de violar o cessar-fogo centenas de vezes.

A Páscoa ortodoxa celebrou-se no fim de semana.

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