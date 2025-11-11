Ataque russo danifica infraestruturas em Odessa

Um novo ataque militar da Rússia, com drones, danificou esta terça-feira, 11 de novembro, infraestruturas de fornecimento de energia e da empresa de caminhos de ferro ucraniana Ukrzaliznytsia, na região de Odessa (sul), informou o governador local, Oleg Kiper. De acordo com os serviços de emergência, uma pessoa ficou ferida. “Na sequência do ataque, houve vários incêndios nas infraestruturas energéticas”, escreveu o responsável político na sua conta da rede social Telegram, adiantando que também foram atingidos escritórios e um depósito daquela companhia de transportes.Desde o início do outono, a Rússia tem atacado, praticamente todas as noites instalações daquele género, o mesmo se passando com as forças armadas ucranianas, mais especificamente refinarias e instalações similares.O objetivo da Ucrânia, invadida pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022, é dificultar os reabastecimentos do exército inimigo e ‘minar’ a capacidade de o país vizinho exportar crude e produtos derivados, uma importante fonte de financiamento.O chefe do Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança Nacional ucraniano, Andri Kovalenko, também declarou na Telegram que uma refinaría russa na região de Saratov foi atingida por drones durante a noite de segunda-feira..‘Shutdown’ nos EUA pausa envio de armas para a Ucrânia.Angelina Jolie volta à Ucrânia. "Vivem com o perigo todos os dias, mas recusam-se a desistir"