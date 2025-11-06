Angelina Jolie volta à Ucrânia. "Vivem com o perigo todos os dias, mas recusam-se a desistir"

Angelina Jolie fez uma visita surpresa a Kherson e Mykolaiv, cidades na linha da frente no sul da Ucrânia, noticiaram os media locais e confirmou esta quinta-feira, 6 de novembro, a fundação Legacy of War, através da qual a atriz norte-americana se deslocou a território ucraniano. As pessoas "de Mykolaiv e Kherson vivem com o perigo todos os dias, mas recusam-se a desistir", afirmou Jolie, citada num comunicado da organização que apoia populações na reconstrução após conflitos armados. "Numa altura em que os governos de todo o mundo estão a virar as costas à proteção dos civis, a sua força e apoio mútuo são comoventes, destacou a estrela de Hollywood, que segundo a AFP, visitou uma maternidade e um hospital pediátrico em Kherson.De acordo com a Legacy of War Foundation, Angelina Jolie "passou algum tempo com equipas médicas, famílias e voluntários que continuam com as suas vidas quotidianas sob a constante presença de drones, a ameaça de bombardeamentos e minas terrestres que tornam grandes áreas inseguras para o regresso". . De acordo com a fundação, a atriz norte-americana "viu como, em algumas partes da cidade [não é especificada qual], foram instaladas redes sobre as vias públicas para tentar oferecer alguma proteção contra ataques de drones".Explica a Legacy of War na nota divulgada que, devido "à ameaça constante, os cuidados médicos e a educação tiveram que ser "transferidos para espaços subterrâneos" para uma maior segurança, e que Angelina Jolie testemunhou este trabalho.A atriz norte-americana relatou que, após mais de três anos de guerra, "o cansaço é visível, mas também a determinação". "As famílias querem segurança, paz e a hipótese de reconstruir as suas vidas”, referiu.. Angelina Jolie, que já foi embaixadora das Nações Unidas, testemunhou um pouco da vida das pessoas afetadas pela guerra na Ucrânia, mas sem esquecer outros conflitos, como o que se vive no Médio Oriente, mais concretamente na Faixa de Gaza. “O povo de Mykolaiv e Kherson está entre as muitas comunidades que vivem conflitos prolongados em todo o mundo, incluindo populações civis no Sudão, Gaza e na República Democrática do Congo", afirmou.Para a atriz, "cada situação tem a sua própria história, mas a experiência humana é comum: a deslocação, as perdas e o esforço diário para preservar a dignidade". Nesse sentido, Angelina Jolie defendeu: "A diplomacia e a proteção dos civis não devem ser deixadas de lado no meio de uma brutal disputa de armas e tecnologia.”É a segunda vez que a norte-americana viaja até à Ucrânia, depois de, em 2022, meses após o início do conflito, ter estado em Lviv, onde se encontrou com deslocados da guerra. .Kiev e Moscovo batalham pela porta de entrada em Donetsk.Markus Iven: “Uma Ucrânia soberana é a primeira linha de defesa da Europa”.UE vai fornecer apoio energético de emergência à Ucrânia nos próximos meses