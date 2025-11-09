Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ataque russo no sábado deixou cidades como Kharkiv às escuras.
Ataque russo no sábado deixou cidades como Kharkiv às escuras. EPA/SERGEY KOZLOV
Internacional

‘Shutdown’ nos EUA pausa envio de armas para a Ucrânia

Paralisia do governo federal norte-americano repercute-se nas entregas para Kiev. Sergei Lavrov quer encontrar-se com Marco Rubio.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Guerra na Ucrânia
Apoio à Ucrânia
Sergei Lavrov
shutdown
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt