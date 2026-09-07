Ataque israelita no sul do Líbano faz 11 mortos, incluindo crianças e paramédicos

Pelo menos 11 pessoas morreram em ataques aéreos israelitas contra uma aldeia no sul do Líbano, segundo os meios de comunicação estatais libaneses, que indicam que entre as vítimas mortais há duas crianças.

Segundo a Agência Nacional de Notícias do Líbano nove "mártires" morreram num ataque que destruiu um edifício residencial de três andares em Kfar Rumman pouco depois da meia-noite desta segunda-feira (7 de setembro). Houve ainda cinco feridos.

Além disso, dois paramédicos morreram num segundo ataque contra o veículo civil em que seguiam em Kfar Remman.

"Este número de mortos fornece mais provas das graves violações do direito internacional humanitário cometidas pela ocupação israelita, que tem como alvo médicos e crianças, embora o direito internacional estipule a sua proteção durante as guerras", escreve a agência.

No domingo, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) já tinham realizado vários ataques no sul do Líbano, em resposta ao lançamento de vários drones por parte do Hezbollah. Pelo menos quatro pessoas morreram e 20 ficaram feridas.

As IDF disseram ter atingido vários "terroristas e infraestruturas" pertencentes ao grupo xiita libanês.