O rescaldo dos ataques israelitas de domingo (6 de setembro) no sul do Líbano. Esta segunda-feira (7 de setembro) voltaram a atacar a região.
O rescaldo dos ataques israelitas de domingo (6 de setembro) no sul do Líbano. Esta segunda-feira (7 de setembro) voltaram a atacar a região.FOTO:EPA/STRINGER
Internacional

Ataque israelita no sul do Líbano faz 11 mortos, incluindo crianças e paramédicos

Balanço é avançado pela imprensa libanesa. É o segundo dia consecutivo de ataques israelitas, tendo no domingo (6 de setembro) as IDF dito que estavam a responder a ataques de drones do Hezbollah.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a

Pelo menos 11 pessoas morreram em ataques aéreos israelitas contra uma aldeia no sul do Líbano, segundo os meios de comunicação estatais libaneses, que indicam que entre as vítimas mortais há duas crianças.

Segundo a Agência Nacional de Notícias do Líbano nove "mártires" morreram num ataque que destruiu um edifício residencial de três andares em Kfar Rumman pouco depois da meia-noite desta segunda-feira (7 de setembro). Houve ainda cinco feridos.

Além disso, dois paramédicos morreram num segundo ataque contra o veículo civil em que seguiam em Kfar Remman.

"Este número de mortos fornece mais provas das graves violações do direito internacional humanitário cometidas pela ocupação israelita, que tem como alvo médicos e crianças, embora o direito internacional estipule a sua proteção durante as guerras", escreve a agência.

No domingo, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) já tinham realizado vários ataques no sul do Líbano, em resposta ao lançamento de vários drones por parte do Hezbollah. Pelo menos quatro pessoas morreram e 20 ficaram feridas.

As IDF disseram ter atingido vários "terroristas e infraestruturas" pertencentes ao grupo xiita libanês.

O rescaldo dos ataques israelitas de domingo (6 de setembro) no sul do Líbano. Esta segunda-feira (7 de setembro) voltaram a atacar a região.
Exército israelita bombardeia colinas no sul do Líbano
O rescaldo dos ataques israelitas de domingo (6 de setembro) no sul do Líbano. Esta segunda-feira (7 de setembro) voltaram a atacar a região.
Médio Oriente: Dois soldados israelitas mortos no Líbano após trégua com Hezbollah
O rescaldo dos ataques israelitas de domingo (6 de setembro) no sul do Líbano. Esta segunda-feira (7 de setembro) voltaram a atacar a região.
Líbano acusa Israel de destruição "sistemática" no sul do país
Internacional
Israel
Líbano
Hezbollah
Conflito Israel-Líbano
Diário de Notícias
www.dn.pt