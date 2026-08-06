Médio Oriente: Dois soldados israelitas mortos no Líbano após trégua com Hezbollah

Israel confirmou esta quinta-feira que dois soldados foram mortos em combate no sul do Líbano, nas primeiras baixas israelitas desde a implementação de uma trégua com o grupo militante libanês Hezbollah, apoiado pelo Irão, em junho.Outros quatro soldados ficaram feridos, de acordo com o Exército de Israel.As mortes foram avançadas pela comunicação social israelita na quarta-feira.O Exército israelita lançou ataques nesse dia no sul do Líbano em resposta ao que descreveu como uma violação do cessar-fogo por parte do Hezbollah e emitiu um apelo aos residentes da aldeia de Mansouri para que fugissem — o primeiro aviso deste tipo emitido por Israel no Líbano em semanas.Para já, o Hezbollah ainda não fez declarações sobre estas mortes.A escalada ocorreu no momento em que negociadores libaneses e israelitas se reuniam em Roma para discutir a implementação de um acordo de 26 de junho, ao abrigo do qual as forças israelitas devem retirar-se das áreas que ocupam no sul do Líbano e permitir que o Exército libanês tome o controlo, em troca do desarmamento do Hezbollah.A mais recente guerra entre Israel e o Hezbollah eclodiu a 02 de março, quando o grupo xiita disparou mísseis através da fronteira dois dias após os EUA e Israel terem lançado ataques contra o Irão.Uma trégua frágil entre Israel e o Hezbollah tem-se mantido em grande parte desde 20 de junho, mas as forças israelitas continuaram a ocupar faixas do sul do Líbano e a realizar ataques aéreos e bombardeamentos periódicos..Ministro israelita diz que “todo o Líbano deve arder”