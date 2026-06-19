Ministro israelita diz que “todo o Líbano deve arder”

O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, declarou esta sexa-feira, 19 de junho, que “todo o Líbano deve arder”, após o anúncio da morte de quatro soldados israelitas."Com todo o respeito pelos norte-americanos, Israel deve deixar claro ao mundo que o sangue dos nossos filhos e a segurança dos nossos cidadãos não serão sacrificados. Todo o Líbano deve arder", afirmou em comunicado, após o exército israelita ter anunciado a morte de quatro dos seus soldados em operações no sul do Líbano.. "Morreram na sequência de um projétil [drone explosivo] que atingiu um tanque no sul do Líbano", informaram as Forças de Defesa de Israel (FDI), atribuindo o ataque ao grupo xiita libanês Hezbollah.Entre os mortos estava o tenente-coronel Dor Gedalya, de 32 anos, e outros três militares cujos nomes não foram divulgados. O comunicado também não especificou quando é que os quatro membros das FDI foram mortos.Noutro comunicado, o exército israelita indicou que, na sexta-feira à noite, um oficial da reserva das FDI ficou gravemente ferido e três soldados, entre reservistas e no ativo, sofreram ferimentos ligeiros na sequência de um outro ataque com um drone explosivo, também no sul do Líbano.Estas foram as primeiras perdas israelitas desde a assinatura do memorando de entendimento entre Washington e Teerão no domingo, que visa terminar a guerra no Médio Oriente em todas as frentes, incluindo no Líbano, onde Israel e o movimento xiita Hezbollah, aliado de Teerão, estão em conflito.Pelo menos 18 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas numa nova vaga de bombardeamentos levados a cabo pelo exército israelita contra vários locais no sul do Líbano, informou esta sexta-feira o Ministério da Saúde Pública libanês.Estes ataques acontecem ao memso tempo que se tenta um acordo de paz para o conflito com o Irão, após a assinatura de um momemorando de entendimento, sendo que as negociações que deveriam começar esta sexta-feira na Suíça foram canceladas. .Irão. Negociações previstas para esta sexta-feira na Suíça foram canceladas