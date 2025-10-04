Ataque de drones russos faz 30 feridos em estação de comboio na Ucrânia

Há pelo menos 30 feridos após um ataque de drones russos à estação de comboios de Shostka, na Ucrânia, este sábado, 04 de outubro. Foi "um violento ataque de drones russos", escreveu Volodymyr Zelensky, na rede social x, relevando que há "pelo menos 30 vítimas". Segundo o presidente da Ucrânia, relatos preliminares dão conta que no local estavam funcionários do caminho de ferro e passageiros. "Os russos não poderiam ignorar que estavam a atacar civis. E este é um terror que o mundo não deve ignorar", escreveu ainda Zelensky na rede social X. . A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reagiu ao ataque com uma nota na rede X reafirmando que "a UE está ao lado da Ucrânia". "As imagens chocantes que chegam da estação ferroviária de Shostka evidenciam a imprudência da Rússia e a sua contínua disposição em atacar civis", diz Ursula von der Leyen.Von der Leyden defendeu que "a UE e os seus parceiros globais devem continuar a aumentar a pressão sobre a Rússia até que esta aceite, finalmente, uma paz justa e duradoura"..Aeroporto de Munique retoma operação após voos suspeitos de drones, mas há atrasos.Mourinho garante que virose não afeta clássico com o Porto este domingo