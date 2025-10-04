Mourinho garante que virose não afeta clássico com o Porto este domingo

José Mourinho, treinador do Benfica, garante que a virosa que atingiu a equipa não vai afetar o jogo deste domingo, contra o FC Porto. Em conferência de imprensa nesta tarde, 04 de outubro, afirmou que "está tudo bem" com os jogadores. "Estados todos bem de saúde, treinámos todos hoje, está tudo bem. Não há ninguém impedido de viajar ou de jogar. Não há ninguém que fique para trás. Vamos todos", afirmou Mourinho. A conferência ocorreu em Lisboa. Neste domingo, a equipa estará no Estádio do Dragão para confrontar o FC Porto, no primeiro clássico de Mourinho como treinador do Benfica.Segundo José Mourinho, a situação da virose "foi preocupante há uns dois dias, mas hoje toda a gente treinou". Detalhou que chegou a estar em cima da mesa que alguns jogadores viajassem separados, mas que "não será necessário". Ainda complementou que "a tendência é que amanhã estaremos melhor do que hoje" e que não pensam em adiamento do jogo.A partida está marcada para 21:15. Sobre o adversário, destacou que o Porto "tem muito trabalho por trás". Definiu como "uma equipa forte, com um treinador com ideias claras, que deve ter aproveitado cada minuto de pré-época" e que "gosta muito" da equipa. O jogo faz parte da Primeira Liga..FC Porto-Benfica vai ter um árbitro estreante em clássicos.Candidatos à presidência do Benfica: Aposta na formação e em Mourinho quase unem o que o passivo separa