Árbitro Miguel Nogueira vai apitar o clássico no Dragão
Desporto

FC Porto-Benfica vai ter um árbitro estreante em clássicos

Miguel Nogueira, de 31 anos, é internacional desde 2023.
Rui Frias
O FC Porto-Benfica, jogo grande da 8ª jornada da Liga portuguesa, no próximo domingo (21.15), vai ter no apito um estreante em clássicos: Miguel Nogueira, árbitro natural de Braga, mas dos quadros da AF Lisboa.

O juiz de 31 anos - que se estreou na I Liga a 17 de outubro de 2020, a dirigir um jogo entre Gil Vicente e Tondela - chegou ao estatuto de juiz internacional em 2023, mas ainda não arbitrou qualquer clássico entre os três grandes do futebol português.

Desde que chegou ao patamar superior da arbitragem portuguesa, Miguel Nogueira, militar de profissão, já arbitrou por seis vezes jogos do Benfica na Liga, com um saldo de quatro vitórias e dois empates para os encarnados; e dirigiu cinco partidas do FC Porto na mesma competição, com quatro vitórias e um empate para os dragões.

No outro jogo mais destacado da jornada, o Sporting-Sp. Braga, também domingo (19.15), a condução da partida estará a cargo de Cláudio Pereira, juiz de 38 anos da AF Aveiro.

As nomeações para a 8.ª jornada da Liga Portugal

Casa Pia-Estoril
Árbitro: Luís Filipe
Assistentes: Vasco Marques e Rúben Silva
4.º árbitro: Gonçalo Neves
VAR: Manuel Oliveira
AVAR: Nuno Eiras

Nacional-Moreirense
Árbitro: Hélder Malheiro
Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro
4.º árbitro: Rui Mónica
VAR: Luís Ferreira
AVAR: André Dias

Gil Vicente-Estrela
Árbitro: Márcio Torres
Assistentes: José Pereira e André Ferreira
4.º árbitro: Miguel Fonseca
VAR: Tiago Martins
AVAR: Marco Vieira

AFS-Alverca
Árbitro: David Silva
Assistentes: Carlos Campos e Fábio Silva
4.º árbitro: Fábio Melo
VAR: Ricardo Moreira
AVAR: Rui Cidade

Vitória SC-Santa Clara
Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro
4.º árbitro: Diogo Araújo
VAR: João Bento
AVAR: João Martins

Arouca-Famalicão
Árbitro: Luís Godinho
Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota
4.º árbitro: Flávio Duarte
VAR: Pedro Ferreira
AVAR: Paulo Miranda

Rio Ave-Tondela
Árbitro: António Nobre
Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira
4.º árbitro: Ricardo Baixinho
VAR: Rui Costa
AVAR: Tiago Leandro

Sporting-Sp. Braga
Árbitro: Cláudio Pereira
Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus
4.º árbitro: Fábio Veríssimo
VAR: Cláudia Ribeiro
AVAR: João Bessa Silva

FC Porto-Benfica
Árbitro: Miguel Nogueira
Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires
4.º árbitro: Gustavo Correia
VAR: Bruno Esteves
AVAR: Pedro Felisberto

I Liga
árbitro
FC Porto-Benfica

