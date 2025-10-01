FC Porto-Benfica vai ter um árbitro estreante em clássicos

O FC Porto-Benfica, jogo grande da 8ª jornada da Liga portuguesa, no próximo domingo (21.15), vai ter no apito um estreante em clássicos: Miguel Nogueira, árbitro natural de Braga, mas dos quadros da AF Lisboa.O juiz de 31 anos - que se estreou na I Liga a 17 de outubro de 2020, a dirigir um jogo entre Gil Vicente e Tondela - chegou ao estatuto de juiz internacional em 2023, mas ainda não arbitrou qualquer clássico entre os três grandes do futebol português.Desde que chegou ao patamar superior da arbitragem portuguesa, Miguel Nogueira, militar de profissão, já arbitrou por seis vezes jogos do Benfica na Liga, com um saldo de quatro vitórias e dois empates para os encarnados; e dirigiu cinco partidas do FC Porto na mesma competição, com quatro vitórias e um empate para os dragões.No outro jogo mais destacado da jornada, o Sporting-Sp. Braga, também domingo (19.15), a condução da partida estará a cargo de Cláudio Pereira, juiz de 38 anos da AF Aveiro. As nomeações para a 8.ª jornada da Liga PortugalCasa Pia-EstorilÁrbitro: Luís FilipeAssistentes: Vasco Marques e Rúben Silva4.º árbitro: Gonçalo NevesVAR: Manuel OliveiraAVAR: Nuno EirasNacional-MoreirenseÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro4.º árbitro: Rui MónicaVAR: Luís FerreiraAVAR: André DiasGil Vicente-EstrelaÁrbitro: Márcio TorresAssistentes: José Pereira e André Ferreira4.º árbitro: Miguel FonsecaVAR: Tiago MartinsAVAR: Marco VieiraAFS-AlvercaÁrbitro: David SilvaAssistentes: Carlos Campos e Fábio Silva4.º árbitro: Fábio MeloVAR: Ricardo MoreiraAVAR: Rui CidadeVitória SC-Santa ClaraÁrbitro: João GonçalvesAssistentes: Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro4.º árbitro: Diogo AraújoVAR: João BentoAVAR: João MartinsArouca-FamalicãoÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota4.º árbitro: Flávio DuarteVAR: Pedro FerreiraAVAR: Paulo MirandaRio Ave-TondelaÁrbitro: António NobreAssistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira4.º árbitro: Ricardo BaixinhoVAR: Rui CostaAVAR: Tiago LeandroSporting-Sp. BragaÁrbitro: Cláudio PereiraAssistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus4.º árbitro: Fábio VeríssimoVAR: Cláudia RibeiroAVAR: João Bessa SilvaFC Porto-BenficaÁrbitro: Miguel NogueiraAssistentes: Paulo Brás e Nuno Pires4.º árbitro: Gustavo CorreiaVAR: Bruno EstevesAVAR: Pedro Felisberto