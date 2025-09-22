Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ataque contra Zaporíjia faz três mortos. Zelensky pede "pressão real e poderosa sobre a Rússia"
Várias regiões da Ucrânia, incluindo a da capital Kiev, foram alvo de ataques russos com recurso a drones durante a noite, segundo Volodymyr Zelensky.
Susete Henriques
Pelo menos três pessoas morreram em Zaporíjia, na Ucrânia, num ataque russo, informou esta segunda-feira, 22 de setembro, Volodymyr Zelensky. "Bombas aéreas guiadas atingiram infraestruturas civis e casas comuns. Quinze prédios de apartamentos e dez casas particulares foram danificadas", afirmou o presidente ucraniano.

As forças russas terão usado pelo menos 10 bombas aéreas no ataque à cidade de Zaporíjia, com cerca de 700 mil habitantes, disse o governador da região, Ivan Fedorov, citado pela Reuters. "A manhã de segunda-feira em Zaporíjia começou com explosões e incêndios", descreveu o governador.

De acordo com Zelensky, várias regiões da Ucrânia, incluindo a da capital Kiev, foram alvo de ataques russos com drones durante a última noite.

Moscovo lançou mais de 140 drones, no total, "alguns deles shaheds", afirmou. Em Sumy, por exemplo, "uma escola e um jardim de infância foram danificados". Também em Malotaranivka, na região de Donetsk, foram registados danos numa escola.

"A Assembleia Geral da ONU está efetivamente a iniciar os seus trabalhos, com os líderes reunidos em Nova Iorque. E é pela quarta vez consecutiva que a Rússia acompanha um dos eventos diplomáticos anuais de mais alto nível do mundo com assassinatos", assinalou o presidente ucraniano.

Na mensagem divulgada nas redes sociais, onde partilhou imagens da destruição provocada pelos últimos ataques, Zelensky voltou apelar à comunidade internacional mais pressão contra Moscovo. "É necessária uma pressão real e poderosa sobre a Rússia; novas medidas conjuntas de todos no mundo que acreditam que o direito internacional deve voltar a funcionar", defendeu, dirigindo-se sobretudo à Europa, Estados Unidos, países do G7 e do G20.

Zelensky reforçou a mensagem ao realçar que são necessárias "sanções severas, forte pressão política e responsabilização pela guerra da Rússia".

