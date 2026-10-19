Ataque com drones no Sudão terá matado pelo menos 80 pessoas

Um ataque com um drone a um mercado à localidade de Al-Dibab, no sul do Sudão, matou pelo menos 80 pessoas este domingo, noticiou a AFP, citando testemunhas e uma fonte médica no local.

Uma das testemunhas foi Ahmed Abakar Wadi, que referiu que ajudou a "enterrar 50 mortos". Um deles, acrescentou, foi o seu próprio irmão, Mohamed.

Além dos que morreram no local, 47 outros foram transportados para outra localidade, Al Mujlad, indicou uma fonte médica à agência, sob anonimidade. Lá, pelo menos mais 30 morreram das lesões sofridas no ataque.

O Sudão está, desde 2023, em guerra civil entre as forças ligadas ao Governo sudanês e as Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla inglesa). A parte sul do país, onde ocorreu este ataque, está controlada pelas RSF, que acusou as forças do governo de estarem por detrás deste ataque.

Segundo Wadi, o drone atingiu duas vezes a zona do mercado, com dez minutos entre as duas explosões. A zona mais atingida foi a de uma paragem de transportes, onde se reuniam pessoas para voltar a casa após um dia de compras.

A AFP noticia, citando outra fonte médica, outro ataque com drones, desta vez na capital de Cartum, que acabou com três crianças mortas.

"Chegaram quatro corpos à morgue — três crianças, com idades compreendidas entre os dois e os seis anos, e um homem — na sequência de um ataque com drones, esta manhã, a uma casa no bairro", afirmou a fonte contactada pela agência.