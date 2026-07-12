Volodymyr Zelensky e Donald Trump encontraram-se à margem da cimeira da NATO.
Volodymyr Zelensky e Donald Trump encontraram-se à margem da cimeira da NATO. EPA / PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT
Internacional

As vitórias da Ucrânia e outros destaques da cimeira de Ancara

Europa e Canadá mostraram estar empenhados na NATO, através do aumento dos gastos e da assinatura de acordos de defesa. Trump anunciou a reversão de uma política de décadas em relação à Síria.
Ana Meireles
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