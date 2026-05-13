O Irão atacou os seis países do Conselho de Cooperação do Golfo, sabendo-se agora que dois responderam à ofensiva.
O Irão atacou os seis países do Conselho de Cooperação do Golfo, sabendo-se agora que dois responderam à ofensiva. FOTO: EPA / ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos lançaram ataques secretos contra o Irão

Donald Trump garantiu que a crescente pressão financeira imposta aos norte-americanos pela guerra “nem um pouco” o motiva a fechar um acordo de paz com Teerão.
Ana Meireles
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