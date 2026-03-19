Arábia Saudita diz que a paciência tem limites e ameaça com resposta militar

O exército do Irão reiterou hoje as ameaças de destruição de infraestruturas energéticas no Médio Oriente, em caso de novo ataque às instalações iranianas.“Avisamos o inimigo de que está a cometer um erro grave ao atacar a infraestrutura energética da República Islâmica do Irão”, declarou o centro de comando conjunto Khatam Al-Anbiya, citado pela agência de notícias Fars.“Se isto se repetir, as represálias contra as vossas infraestruturas energéticas e as dos vossos aliados continuarão até à sua destruição”, avisou, de acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP).O comando alertou para uma “resposta muito mais violenta” do que a registada durante os ataques realizados durante esta madrugada contra locais do Golfo.A companhia energética pública do Qatar anunciou que novos ataques de mísseis iranianos ocorridos ao amanhecer causaram “danos consideráveis” no complexo de gás de Ras Laffan.Na Arábia Saudita, um drone abateu-se sobre a refinaria da Samref, situada na zona industrial de Yanbu.Trata-se de um centro essencial para o escoamento de uma parte dos barris bloqueados pela quase paralisia do estreito de Ormuz, nas margens do mar Vermelho.A Arábia Saudita advertiu o Irão que a paciência tem limites e ameaçou dar uma resposta militar aos ataques iranianos.Várias infraestruturas do Kuwait foram igualmente atingidas.Lusa