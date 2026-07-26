Donald Trump, presidente dos EUA
Donald Trump, presidente dos EUAFoto: Andres martinez Casares/EPA
Internacional

Após segunda noite sem ataques norte-americanos ao Irão, há quem aponte para possível falta de munições

Exército dos EUA não anunciou qualquer ataque nesta manhã de domingo, 26 de julho. Segundo o 'New York Times', governo está preocupado com 'stock' de sistemas de interceção de mísseis Patriot.
DN/Lusa
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Pela segunda noite consecutiva que não foram registados bombardeamentos norte-americanos no Irão, com os meios comunicação a especular sobre uma possível escassez de munições após quase cinco meses de guerra.

Apesar de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter afirmado na sexta-feira que estava a considerar bombardeamentos ainda mais intensos contra o Irão, o exército norte-americano não anunciou qualquer ataque ao amanhecer desta manhã de domingo, 26 de julho.

Por seu lado, o Irão não reivindicou qualquer ataque contra os seus vizinhos do Golfo, e estes últimos não relataram qualquer alerta noturno.

Embora tenha ameaçado o Irão, Donald Trump afirmou, no entanto, que o diálogo com Teerão não estava interrompido.

“Na verdade, estamos a falar com eles neste momento”, disse, referindo-se aos líderes iranianos. “Penso que estão a tornar-se cada vez mais sérios com o passar dos dias, talvez por uma razão óbvia” acrescentou, aludindo aos bombardeamentos norte-americanos.

Segundo o jornal New York Times, que cita duas fontes próximas da gestão do conflito, o governo norte-americano está preocupado com a escassez do stock de sistemas de interceção de mísseis “Patriot” e de outros equipamentos defensivos que protegem os países do Golfo, alvo do Irão em retaliação aos ataques norte-americanos. O jornal refere também receios de uma escalada do conflito.

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