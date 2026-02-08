Aposta ganha: projeções dão vitória esmagadora a Takaichi no Japão

O Partido Liberal Democrático (PLD) da primeira-ministra Sanae Takaichi está a caminho de uma vitória esmagadora nas eleições antecipadas deste domingo no Japão. O PLD deverá obter entre 274 e 328 lugares de um total de 465 na câmara baixa do Parlamento japonês, de acordo com uma sondagem à boca das urnas realizada pela emissora pública NHK, bem acima das 233 necessárias para recuperar a maioria que perdeu em 2024. Juntamente com os assentos garantidos pelo seu parceiro de coligação, o Partido da Inovação do Japão, ou Ishin no Kai, os dois partidos de governo poderão conquistar entre 302 e 366 assentos, acrescentou a NHK, acima mesmo do que as sondagens previam antes do escrutínio.As eleições para a Câmara dos Representantes do parlamento japonês, realizadas num dia de muito frio em que muitas partes do país foram novamente atingidas por fortes nevões, eram vistas como um referendo a Takaichi, cuja popularidade andava nos 70%. A primeira mulher à frente de um governo nipónico apostara na sua forte popularidade para convocar eleições antecipadas a 23 de janeiro, num esforço para confirmar a sua posição e recuperar a maioria que o seu partido perdera devido a escândalos financeiros. .Apesar da previsível vitória expressiva, Takaichi não deverá gozar de um lua-de-mel muito longa com o eleitorado, uma vez que a sua gestão das finanças públicas do Japão, que tem uma dívida pública de 200%, uma das mais altas entre os países desenvolvidos, tem gerado críticas. Pouco depois de chegar ao poder, a 21 de outubro, após vencer a corrida à liderança do PLD, Takaichi também fez subir a tensão na região ao admitir uma intervenção japonesa se a China atacasse Taiwan, a ilha que Pequim vê como província rebelde e que esteve sob ocupação japonesa entre 1895 e 1945. A discípula de Shinzo Abe, o ex-primeiro-ministro assassinado em 2022, é uma defensora da mudança da Constituição japonesa para rever o artigo 9, que determina a renúncia do país à força militar. E defende o reforço da aliança com os EUA, tendo recebido o presidente Donald Trump em Tóquio apenas uma semana após ter tomado posse. Antes das eleições, Trump expressou publicamente o seu apoio à coligação governamental, anunciando numa publicação na sua rede Truth Social que planeava encontrar-se com Takaichi a 19 de março. O presidente americano acrescentou: "É uma honra para mim dar o meu apoio total e incondicional a ela e ao que a sua altamente respeitada coligação representa. ELA NÃO IRÁ DESAPONTAR O POVO DO JAPÃO!".Este domingo, os eleitores japoneses foram às urnas para eleger todos os 465 membros da Câmara dos Representantes. Destes, 289 são eleitos em circunscrições uninominais. Os restantes 176 são eleitos através de um sistema de representação proporcional. .P&R. Takaichi aposta na popularidade para validar nas urnas a sua visão para o Japão