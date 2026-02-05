Com uma popularidade acima dos 60%, Sanae Takaichi defende uma política fiscal “mais agressiva”.
EPA/FRANCK ROBICHON
P&R. Takaichi aposta na popularidade para validar nas urnas a sua visão para o Japão

No domingo 104 milhões de japoneses vão escolher os 465 membros da câmara baixa do parlamento. Três meses após chegar ao poder, primeira mulher chefe do executivo nipónico espera vitória esmagadora.
Helena Tecedeiro
Publicado a
Atualizado a
