António Costa, presidente do Conselho Europeu.
António Costa, presidente do Conselho Europeu.FOTO: OLIVIER HOSLET/EPA
Internacional

António Costa e líderes do Brasil, Canadá e Quénia lançam iniciativa para reformar ONU

O presidente do Conselho Europeu assina artigo conjunto com Lula da Silva, William Ruto e Mark Carney.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O presidente do Conselho Europeu, os Presidentes do Brasil e do Quénia e o primeiro-ministro do Canadá anunciaram uma iniciativa para reformar a Organização das Nações Unidas (ONU) e outras instituições multilaterais, num artigo de opinião conjunto publicado este domingo.

“Partners for Multilateralism” (P4M) é a iniciativa lançada num artigo conjunto de António Costa, Lula da Silva, William Ruto e Mark Carney publicado no jornal Financial Times.

O multilateralismo não é idealismo, é uma necessidade, defendem, mostrando ao longo do texto a interligação a nível mundial e defendendo que “é preciso reforçar o sistema de cooperação, não de o substituir”.

Para sustentar a sua posição, contrapõem a crescente integração económica ao agravamento das tensões geopolíticas, apresentando valores.

O comércio global atingiu um recorde (…) quase três quartos da humanidade estão ligadas à internet. No entanto, a geopolítica está a andar no sentido contrário. Em 2025 houve 65 conflitos armados entre Estados em 35 países, o número mais alto registado desde 1946, e os gastos militares globais aumentaram para um recorde de 2,9 biliões de dólares” (cerca de 2,45 biliões de euros), escrevem.

Os quatro defendem instituições mais representativas e eficazes, e propõem uma estrutura aberta que reúna governos que divergem em várias matérias, mas partilham os princípios da Carta das Nações Unidas.

A necessidade de cooperação multilateral é “mais evidente do que nunca”, insistem, referindo outras áreas que entendem mostrar essa necessidade.

“A emergência climática está a ultrapassar até as previsões mais alarmantes. A IA [Inteligência Artificial] está a avançar mais rápido do que a nossa capacidade de a controlar. As pandemias podem espalhar-se por continentes em semanas, enquanto os choques financeiros podem desestabilizar os mercados em horas”, escrevem.

Os promotores da iniciativa lançam um apelo a outros líderes internacionais para se lhe juntarem “na escolha da cooperação em vez da fragmentação, da lei em vez do poder e da responsabilidade partilhada em vez da divisão”.

A iniciativa é divulgada quando os líderes mundiais vão participar na Assembleia Geral da ONU, esta semana, em Nova Iorque.

ONU
Brasil
Lula da Silva
António Costa
Conselho Europeu
Canadá
Quénia
Mark Carney
William Ruto
Diário de Notícias
www.dn.pt