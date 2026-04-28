Antigo diretor do FBI James Comey acusado de ameaçar de morte Donald Trump

O antigo diretor do FBI James Comey foi formalmente acusado de proferir ameaças contra a vida do presidente Donald Trump. O indiciamento, revelado esta terça-feira, 28 de abril, pelos media internacionais, centra-se numa publicação feita por Comey na rede social Instagram, onde uma imagem de conchas marinhas formava os números "86 47".Segundo as autoridades federais, a sequência numérica não é aleatória. No calão norte-americano, o termo "86" é frequentemente utilizado para significar a ejeção ou eliminação de alguém, enquanto "47" referir-se-á ao facto de Trump ser o 47.º presidente dos Estados Unidos..8647: a críptica mensagem do ex-diretor do FBI que Trump acusa de estar a apelar ao seu assassinato. Reincidência judicialEsta é a segunda vez que o Departamento de Justiça (DOJ) tenta levar o antigo chefe da polícia federal a tribunal. Em setembro, Comey tinha sido acusado de mentir ao Congresso sobre fugas de informação para a imprensa, mas o caso acabou por ser arquivado em novembro. Na altura, o tribunal considerou que a procuradora Lindsey Halligan, uma ex-assessora da Casa Branca sem experiência prévia em processos criminais, tinha sido nomeada de forma irregular.Desta feita, o procurador-geral interino, Todd Blanche, assegurou que o governo não irá tolerar este tipo de conduta. "Embora este indiciamento se destaque pelo nome do arguido, o alegado comportamento é o mesmo que investigamos e processamos regularmente", afirmou Blanche.Comey diz que foi tudo inocenteJames Comey, que foi demitido por Trump durante o seu primeiro mandato após liderar a investigação sobre a suposta interferência russa nas eleições de 2016, nega qualquer intenção criminosa. O antigo diretor afirma que apagou a publicação assim que percebeu a conotação violenta atribuída aos números, alegando que desconhecia o significado da gíria, e que se opõe a qualquer forma de violência.Trump, por sua vez, foi perentório na sua reação, afirmando que "até uma criança saberia o que aquilo significava".O caso ganha novos contornos com a decisão paralela de um juiz federal que permitiu que a filha de Comey, Maurene Comey, avance com um processo judicial contra a administração Trump, contestando o seu próprio despedimento do cargo de procuradora federal.Se for condenado pelas duas acusações de crime agravado, James Comey poderá enfrentar uma sentença de até 20 anos de prisão (10 anos por cada contagem).."Não tenho medo". Ex-diretor FBI acusado de obstrução à justiça e perjúrio após pressão de Trump