Antigo chefe das secretas alemãs detido por suspeitas de espionagem e traição

O antigo chefe das secretas alemãs August Hanning foi detido por suspeitas do crime de espionagem e traição por ter passado informações secretas a um país estrangeiro, informou o Gabinete do Procurador Federal alemão.

Num comunicado publicado no seu site, a procuradoria informou que o antigo chefe do Serviço Federal de Informações entre 1998 e 2005 (BND, na sigla alemã) foi um de dois detidos pelas suspeitas, ou outro sendo o seu então chefe de gabinete no cargo, referido como "Manfred D", e que foi depois também chefe de gabinete de vários dos seus sucessores.

"Acredita-se que ambos os suspeitos tenham acordado, na primavera de 2010, que Manfred D. transmitisse continuamente informações confidenciais valiosas do Serviço Federal de Informações a Hanning, em troca de uma remuneração", lê-se no comunicado, onde se refere que "Hanning tiraria partido dessas informações no âmbito dos seus serviços de consultoria privada", que presta desde que saiu do cargo.

Durante vários anos, Manfred D. terá transmitido "cerca de dois mil documentos" até à primavera deste ano, altura em que o assessor saiu do serviço. Desses, "muitos continham informações secretas usadas apenas pelo BND para uso interno", lê-se ainda, incluindo reuniões de ministérios.

"Numa ocasião, Hanning utilizou informações confidenciais fornecidas por Manfred D. para elaborar uma análise destinada a um agente de um serviço de informações estrangeiro. Ainda não foi determinado se o material chegou ao destinatário pretendido", indica o comunicado.

Porém, "Hanning manteve contacto estreito com um representante de outro serviço de informações estrangeiro, a quem transmitiu informações políticas, parcialmente baseadas em material fornecido por Manfred D., durante vários anos", acrescenta o serviço.

De acordo com informações do jornal Suddeutsche Zeitung, o caso não tem ligações à Rússia. Ainda assim, noticia a Reuters, o atual presidente do BND President, Martin Jaeger, informou que a agência tinha começado a investigar internamente assim que surgiram as suspeitas e sublinhou que "não pode haver compromissos na segurança interna".

Ligação a um caso de sequestro dos filhos da herdeira da Block House

De acordo com a emissora pública regional WDR, as ligações de Hanning a outro caso totalmente diferente ajudaram à descoberta de documentos secretos na sua residência.

Christina Block, herdeira da cadeia de restaurantes Block House (que existe em Portugal), terá mandado raptar os seus filhos mais novos no final de 2023 e Hanning é acusado de estar envolvido numa tentativa anterior, de acordo com os investigadores.

Foi em buscas na casa de Hanning realizadas no ano passado no âmbito deste caso, lê-se, que os agentes encontraram "documentos estritamente secretos do passado recente" a que não devia ter tido acesso de forma alguma.