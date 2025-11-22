Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Antiga aliada de Trump anuncia demissão do Congresso após críticas no caso Epstein

Trump rompeu publicamente com Marjorie Taylor Greene, aliada de longa data e figura do movimento MAGA, após críticas da deputada à sua gestão do caso Epstein.
Marjorie Taylor Greene, antiga aliada de Donald Trump e figura da direita radical, anunciou na sexta-feira o abandono do lugar na Câmara dos Representantes, depois de ter criticado a gestão do caso Epstein pelo Presidente norte-americano.

"Vou demitir-me das minhas funções a 5 de janeiro de 2026", declarou a eleita da Geórgia num comunicado na rede social X, acrescentando que "defender as mulheres americanas que foram violadas aos 14 anos, vítimas de tráfico e exploradas por homens ricos e poderosos não deveria expor-me a ser chamada de traidora e ameaçada pelo presidente dos Estados Unidos, pelo qual lutei".

Num vídeo publicado na internet, Greene também afirmou, entre outras coisas, que "sempre foi desprezada em Washington e nunca se integrou".

Donald Trump rompeu publicamente com esta aliada de longa data e figura do movimento MAGA (Make America Great Again), chamando-a de "Marjorie 'A Traidora' Greene" e "Maggie 'a Louca'", após críticas da deputada à sua gestão do caso Epstein, financeiro nova-iorquino que morreu na prisão em 2019, antes do julgamento por crimes sexuais.

A posição de Donald Trump, amigo de Epstein, sobre este caso semeou a divisão no campo republicano, habitualmente leal ao presidente.

Depois de se opor durante muito tempo, Donald Trump promulgou uma lei que obriga o seu governo a tornar públicos os documentos do caso Epstein, ainda que com restrições processuais, não se sabendo ao certo qual será o alcance das revelações.

O presidente norte-americano sempre negou ter conhecimento do comportamento criminoso de Epstein, de quem era próximo antes de se desentenderem na década de 2000, afirmando que o afastamento dos dois ocorreu anos antes de emergirem os crimes pelos quais era acusado.

