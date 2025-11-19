Assinatura de Trump inicia contagem decrescente para revelação do ficheiro Epstein

O presidente norte-americano, Donald Trump, deverá assinar a qualquer momento a lei que exige a divulgação, no prazo de 30 dias, dos ficheiros do falecido pedófilo Jeffrey Epstein, depois de meses em que tentou evitar que isso acontecesse. A proposta, que já está na sua mesa na Sala Oval, passou na Câmara dos Representantes com um único voto contra e por consenso no Senado, após Trump ter dito: “Não temos nada a esconder.”A dúvida é saber o que será afinal revelado, já que também deu ordens na semana passada para que se investiguem as ligações de Epstein a vários democratas, incluindo o ex-presidente Bill Clinton ou o ex-secretário do Tesouro Lawrence Summers (que já se demitiu da Open AI). E isso pode levar a que o material (parte ou até todo) seja considerado em segredo de justiça. ."Não temos nada a esconder". Trump pede a republicanos que aprovem divulgação dos arquivos de Epstein.Mas afinal, o que vai ser divulgado? Os 20 mil documentos revelados na semana passada pela Comissão de Supervisão da Câmara faziam parte do espólio de Epstein. O material que está agora em causa diz respeito às investigações.A primeira acusação contra o milionário data de 2005, na Florida, após denúncias de que pagava a menores por massagens e sexo. Epstein arriscava prisão perpétua, mas o caso acabou com um acordo. Em 2008, declarou-se culpado de aliciamento de uma menor de 18 anos e foi condenado a 18 meses de prisão (só serviu 13 e com inúmeros benefícios, como autorização para sair, trabalhar e viajar).Epstein voltou a ser detido a 6 de julho de 2019, após uma investigação do FBI e da polícia de Nova Iorque, acusado de tráfico sexual. Acabaria por ser encontrado morto na sua cela, a 23 de julho, tendo a sua morte sido declarada suicídio. O chamado ficheiro Epstein inclui 300 gigabytes de dados, fotos, vídeo e audio relacionado com as duas investigações. A existência de uma suposta “lista de clientes” tem sido negada. O ficheiro tem ainda documentos ligados ao caso de Ghislaine Maxwell, a ex-namorada condenada em 2021 por cumplicidade com o tráfico de menores.Segundo o jornal The New York Times, a procuradora-geral Pam Bondi informou Trump em julho de que o seu nome estava no ficheiro. O presidente foi amigo de Epstein, mas a relação acabou ainda antes de este ter problemas com a Justiça..Casa Branca tenta desvalorizar, mas ficheiro Epstein volta a atormentar Trump. E há mais a caminho