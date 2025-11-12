Novos emails revelados. Epstein afirmou que Trump "sabia das raparigas" e passou horas com uma das vítimas

O criminoso sexual Jeffrey Epstein afirmou que Donald Trump sabia das alegações de que abusava de menores de idade e inclusivamente que o agora presidente dos Estados Unidos passou horas com uma das vítimas de tráfico sexual, segundo emails divulgados esta quarta-feira, 12 de novembro, por democratas que integram a Câmara dos Representantes dos EUA.Os democratas citam trocas de mensagens entre Epstein e o escritor Michael Wolff, bem como outras trocadas com a sua ex-namorada e cúmplice britânica Ghislaine Maxwell, que cumpre atualmente uma pena de 20 anos de prisão por tráfico sexual.De acordo com um comunicado dos democratas da Comissão de Supervisão da Câmara dos Representantes, citado pela agência Reuters, nesta troca de emails, Jeffrey Epstein escreveu em 2011 a Ghislaine Maxwell que Donald Trump “passou horas” na sua casa com uma vítima de tráfico sexual. Num outro email, enviado para Michael Wolff em 2019, segundo estas revelações, “Epstein afirmou explicitamente que Donald Trump 'sabia das raparigas, pois pediu a Ghislaine para parar'".A CNN diz que Epstein mencionou Donald Trump diversas vezes na correspondência pessoal trocada nos últimos 15 anos. Acrescenta que o agora presidente dos EUA não enviou nem recebeu nenhuma das mensagens reveladas, todas anteriores aos seu mandato.Jeffrey Epstein morreu na prisão em 2019, por suicídio..Este é o desenho que Trump nega ter feito para o livro de aniversário de Epstein.Tudo sobre o caso Epstein: os crimes, as teorias da conspiração e a dor de cabeça para Trump