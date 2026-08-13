Anel oferecido a Trump resultou no levantamento de tarifas? Responsáveis juram que não

Sob acusações de suborno pelo anel oferecido a Donald Trump, os responsáveis pelo setor dos diamantes na Bélgica garantem que são inocentes. Certo é que, semanas mais tarde, beneficiaram do recuo dos EUA no que diz respeito a tarifas.

Em causa está um anel feito em ouro de 18 quilates, o que significa que é composto a 75% por ouro puro, mas isto nem é o mais impressionante. É que o mesmo anel contém 321 diamantes.

Foi uma oferta ao presidente dos EUA pelo Centro Mundial de Diamantes de Antuérpia (AWDC, na sigla em inglês), que representa a indústria dos diamantes naquela cidade belga. À data, o setor era alvo de tarifas alfandegárias, o que significa que as empresas pagavam para vender para os EUA.