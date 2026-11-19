Reunidos em Berlim no formato da Coligação dos Dispostos, os líderes europeus apresentaram esta quinta-feira uma frente unida e desafiante perante a Rússia (e até os Estados Unidos) reafirmando o apoio à Ucrânia “durante o tempo que for necessário” e sublinhando que nenhuma decisão sobre Kiev e a Europa pode ser tomada sem a sua participação. “Continuaremos a apoiar Kiev durante o tempo que for necessário. Caso ocorram negociações de paz, participaremos nelas. As negociações só poderão ser bem-sucedidas se a Ucrânia e a Europa participarem no processo em conjunto. Um formato ‘ao estilo de Ialta’ não trará a paz”, afirmou o chanceler alemão, Friedrich Merz, numa referência ao encontro desta quinta-feira entre Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin.Para Merz, o encontro em Shenzhen foi “acima de tudo uma oportunidade para fotos”, enquanto a reunião em Berlim serviu para garantir que os aliados “continuarão a oferecer um apoio robusto à Ucrânia”. “Estamos a fazer a nossa parte para garantir que a Ucrânia se possa defender eficazmente durante o tempo que for necessário. Realizamos estes contributos para, em primeiro lugar, tornar possíveis as negociações de paz e, além disso, para que sejam conduzidas a partir de uma posição de força”, prosseguiu o alemão, notando que a sequência dos acontecimentos é fundamental - em primeiro lugar, a paz na Ucrânia; só depois um acordo sobre a segurança transatlântica.Na mesma linha, o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, afirmou que a coligação está pronta para as discussões sobre a segurança europeia, mas só “se houver um acordo de paz ”. “A Europa tem uma posição negocial clara, consistente e unida. Não cabe ao agressor neste conflito apresentar exigências de segurança abrangentes e irrealistas. Quanto a isto, todos temos absoluta clareza”. A reunião desta quinta-feira da Coligação dos Dispostos - na qual participaram os enviados dos EUA - ficou ainda marcada por um telefonema surpresa de Donald Trump, já depois do encontro com Xi e Putin. No qual, segundo o Politico, questionou por que razão os aliados continuam a gastar milhões em apoio militar a Kiev, insistindo que Putin fala a sério sobre as futuras negociações de paz em relação à Ucrânia. .Zelensky pede com urgência mais defesas aéreas aos aliados. Berlim e Londres dizem sim