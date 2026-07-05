Bancadas evacuadas enquanto o céu escurece em Washington.
Bancadas evacuadas enquanto o céu escurece em Washington.EPA/JIM LO SCALZO
Internacional

Alerta de tempestade severa força evacuação do National Mall e adia discurso de Donald Trump em Washington

Celebrações do 250.º aniversário da independência dos EUA foram afetadas primeiro por uma onda de calor extremo e, ao final do dia, por alertas de trovoada iminente.
Ricardo Simões Ferreira
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As comemorações do 250.º aniversário da Declaração de Independência dos Estados Unidos, celebradas este sábado (4 de julho) em Washington, D.C., sofreram fortes perturbações devido a uma vaga de mau tempo severo. A aproximação de uma tempestade acompanhada de forte atividade elétrica ao início da noite obrigou a organização do evento "Freedom 250" e as autoridades de segurança a ordenar a evacuação imediata do National Mall, forçando milhares de cidadãos a procurar abrigo e levando ao adiamento do discurso programado do presidente Donald Trump.

O Departamento de Segurança Interna e Gestão de Emergências de D.C. emitiu um aviso urgente através das redes sociais perto das 20h00 (hora local, uma da madrugada em Lisboa), instando todos os presentes a abandonarem o espaço aberto e a abrigarem-se em edifícios federais ou nos museus da Smithsonian Institution situados nas proximidades. As estações subterrâneas do metropolitano local também foram disponibilizadas para acolher a multidão em fuga.

Pouco antes das ordens de evacuação, o Serviço Secreto dos EUA anunciou o encerramento temporário dos postos de controlo e revista que davam acesso à área central do recinto, onde Donald Trump tinha previsto discursar por volta das 22h00 (hora local - 03h00 em Lisboa, um horário já uma hora atrasado relativamente à hora inicialmente prevista).

Este contratempo culminou um dia já fortemente condicionado pelo clima. Logo pela manhã de sábado, a organização do National Independence Day Parade tinha anunciado o cancelamento total do desfile oficial na capital devido a um aviso de calor extremo emitido pelo Serviço Nacional de Meteorologia (NWS), que previa índices de calor a oscilar entre os 43,3°C e os 46,1°C, valores considerados perigosos para a saúde pública.

Apesar das divisões políticas e dos desafios climáticos que rodearam este marco histórico dos 250 anos do país, os planos para o tradicional fogo de artifício e restantes espetáculos continuaram sob monitorização constante, aguardando uma melhoria das condições atmosféricas para a reabertura das portas.

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