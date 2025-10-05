Aeroporto na Lituânia reabre depois de encerrar operações por alerta de 'balões' suspeitos no espaço aéreo

O aeroporto de Vilnius, capital da Lituânia, reabriu, na manhã deste domingo, 5 de outubro, depois de ter sido obrigado a encerrar as atividades, na noite de sábado, na sequência de um alerta de segurança.De acordo com o comunicado da operadora, "por volta das 22:16 [20:16 em Lisboa] recebemos um alerta sobre uma possível série de balões a voar em direção ao Aeroporto de Vilnius. Para garantir a segurança aérea, a decisão foi implementar restrições temporárias. O espaço aéreo foi reaberto na manhã deste domingo, às 04:50 [02:50 em Lisboa]".A paralisação resultou em 30 voos cancelados e cerca de seis mil passageiros afetados, com a operadora a prever que mais atrasos possam ser registados ao longo do dia.Este incidente ocorreu poucas horas depois de o aeroporto de Munique, na Alemanha, ter sido obrigado a encerrar devido a voos suspeitos de um drone sobre o seu terreno. Foi o segundo episódio do género registado no local na mesma semana.A polícia alemã ainda investiga os dois casos, mas o avistamento de drones em aeroportos europeus tem marcado as últimas semanas e a Rússia tem sido apontada como origem destes incidentes, com o Kremlin a negar consecutivamente o seu envolvimento.Ainda na Alemanha, foi avistado um conjunto de drones nos céus do estado de Schleswig-Holstein, no norte. O governo germânico declarou na ocasião que pretendia autorizar as forças armadas a abater estes dispositivos. O mesmo aconteceu na Bélgica, perto da fronteira alemã.A 22 de setembro, o aeroporto de Copenhaga encerrou o tráfego aéreo por cerca de quatro horas pelo mesmo motivo..Ataque de drones russos faz 30 feridos em estação de comboio na Ucrânia.Bélgica abre investigação após drones terem sobrevoado campo militar na fronteira com a Alemanha