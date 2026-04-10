Adolescente hospitalizada depois de ser esfaqueada numa "disputa pessoal" em escola francesa
Internacional

Adolescente hospitalizada depois de ser esfaqueada numa "disputa pessoal" em escola francesa

A jovem de 15 anos foi agredida com uma faca de cozinha numa escadaria da escola e ficou gravemente ferida no abdómen. Agressor foi "isolado pelo pessoal docente" antes de ser detido pela polícia.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

Uma adolescente foi esfaqueada por outro aluno numa escola secundária no noroeste de França. As autoridades locais descreveram o incidente como uma "disputa pessoal".

A jovem de 15 anos foi agredida com uma faca de cozinha numa escadaria da escola e ficou gravemente ferida no abdómen, tendo sido hospitalizada.

O alegado agressor foi "isolado pelo pessoal docente da instituição numa sala, antes de ser detido e colocado sob custódia pela polícia", referiu a câmara municipal de Ancenis, em comunicado, sem especificar o estado de saúde da vítima, aluna do 10.º ano.

Todos os alunos foram confinados enquanto se aguardava que a polícia restaurasse a segurança total da escola, adiantou a autarquia.

Várias dezenas de alunos encontravam-se esta tarde em frente ao portão da escola, guardado por vários polícias, constatou uma jornalista da AFP no local.

Artigos Relacionados

No stories found.
