Dois mortos em acidente com autocarro em França
Um acidente com um autocarro na região de Lent, França, fez esta sexta-feira, 6 de novembro, "dois mortos e três feridos", indicou a autarquia de Ain ao jornal Le Monde, referindo-se a um relatório preliminar. Antes, o município informou que havia o registo de "várias vítimas".
O presidente da Câmara de Lent, Yves Cristin, indicou à AFP que o autocarro que fazia uma ligação de transporte intermunicipal "saiu da estrada" e bateu contra uma árvore numa vala. O autarca falou em duas pessoas que se encontravam em paragem cardiorrespiratória e em vários feridos.
O acidente terá ocorrido por volta das 07h00 (hora local), tendo sido ativado o centro operacional local para a "coordenação da atuação de todos os atores na gestão de crises", referiu a autarquia, pedindo à população para evitar a passagem na zona. No autocarro seguiam 63 passageiros, entre os quais vários estudantes.
A Câmara de Lent "ativou imediatamente o seu Plano Municipal de Proteção". "O salão de festas da autarquia foi aberto para acolher as pessoas envolvidas e proporcionar-lhes um local de assistência e abrigo, em colaboração com os serviços de emergência e as autoridades competentes", disse Yves Cristin.
Dois helicópteros foram mobilizados para o local onde o acidente ocorreu.
O ministro dos Transportes francês, Philippe Tabarot, informou na rede social X que vai dirigir-se à região de Lent.
O ministro da Educação, Édouard Geffray, reagiu ao acidente, manifestando solidariedade às vítimas. "Para nós, é sempre uma provação quando os nossos alunos, quando os nossos filhos, são vítimas de acidentes desta natureza", disse BFM TV
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