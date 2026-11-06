Dois mortos em acidente com autocarro em França

O acidente terá ocorrido por volta das 07h00 (hora local), tendo sido ativado o centro operacional local para a "coordenação da atuação de todos os atores na gestão de crises", referiu a autarquia, pedindo à população para evitar a passagem na zona. No autocarro seguiam 63 passageiros, entre os quais vários estudantes.

A Câmara de Lent "ativou imediatamente o seu Plano Municipal de Proteção". "O salão de festas da autarquia foi aberto para acolher as pessoas envolvidas e proporcionar-lhes um local de assistência e abrigo, em colaboração com os serviços de emergência e as autoridades competentes", disse Yves Cristin.

Dois helicópteros foram mobilizados para o local onde o acidente ocorreu.

O ministro dos Transportes francês, Philippe Tabarot, informou na rede social X que vai dirigir-se à região de Lent.