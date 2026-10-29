"Abriguem-se". Capital ucraniana alvo de ataque com mísseis balísticos, diz autarca

A capital ucraniana foi alvo de um ataque russo com mísseis balísticos nesta noite de quinta-feira, 29 de outubro, segundo o presidente da Câmara de Kiev.

"Explosões na capital. A cidade está sob ataque balístico. Abriguem-se", alertou Vitaliy Klitschko na rede social Telegram, onde informou que armazéns e um prédio residencial foram atingidos e que carros também foram danificados.

Foram ouvidas explosões na cidade, de acordo com a Reuters.

Também a Força Aérea ucraniana usou as redes sociais para alertar para um ataque russo com recurso a drones e mísseis balísticos visando a região da capital.

Já esta manhã, o presidente ucraniano informou que, pelo menos, 13 pessoas morreram num ataque russo que atingiu uma plataforma na estação ferroviária de Dnipro, no centro-leste do país.

"Um ataque russo terrível à estação ferroviária de Dnipro. Os russos lançaram um ataque com drones contra uma plataforma onde se encontravam um comboio suburbano comum e um comboio de passageiros regular", relatou Volodymyr Zelensky numa mensagem publicada no Facebook.

Após esta ofensiva de Moscovo, o presidente ucraniano defendeu que é necessário "novas e mais fortes medidas sancionatórias por parte da UE, dos Estados Unidos e do G7".