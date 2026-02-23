Jennifer Irish diante de uma tapeçaria inuit, na embaixada do Canadá em Lisboa.
Jennifer Irish diante de uma tapeçaria inuit, na embaixada do Canadá em Lisboa.Foto: Gerardo Santos
Internacional

“A guerra da informação é tão insidiosa porque as pessoas nem têm consciência do que está a acontecer”

Em Lisboa para uma aula aberta na Católica sobre “Preservar a democracia na era da IA e desinformação”, a académica e ex-diplomata canadiana Jennifer Irish falou ao DN dos perigos e vantagens da IA.
Helena Tecedeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Internacional
Inteligência Artificial
cibersegurança
Canadá
edição impressa
guerra híbrida

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt