“A China sempre se concentrou na segurança energética. Esse foco está agora a dar frutos”
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“A China sempre se concentrou na segurança energética. Esse foco está agora a dar frutos”

Coordenadora do projeto “Transição energética na Europa: equilibrar o trilema”, da Fundação Francisco Manuel dos Santos com a Brookings Institution, Samantha Gross esteve em Lisboa para uma conferência sobre esse tema. Ao DN, a especialista americana falou do impacto da guerra no Irão, do debate sobre o nuclear na Europa e de como o mundo está agora mais dependente da Rússia.
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