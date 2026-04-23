A antiga atleta olímpica que é vista como antídoto contra Meloni
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A antiga atleta olímpica que é vista como antídoto contra Meloni

Eleita há menos de um ano presidente da Câmara de Génova, há quem aponte Silvia Salis como hipotética candidata das esquerdas nas eleições do próximo ano. Sem outra experiência política, a antiga lançadora do martelo, de 40 anos, não descarta a hipótese.
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Esquerda
Giorgia Meloni
Itália
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