11 pessoas sobrevivem a queda de avião e são resgatadas do mar na costa da Flórida

Todas as onze pessoas a bordo sobreviveram esta terça-feira, 12 de maio, à queda de um avião no mar, na costa leste da Flórida, tendo vivido cinco horas angustiantes numa jangada antes de serem resgatadas em segurança para terra.As autoridades norte-americanas envolvidas descreveram o resgaste como "milagroso".A aeronave caiu a cerca de 130 quilómetros da cidade de Melbourne, no condado de Brevard, e todas as 11 pessoas a bordo "foram localizadas", segundo um comunicado da Guarda Costeira."Pelo que vi, o facto de todas estas pessoas terem sobrevivido é um verdadeiro milagre", disse esta quarta-feira a major da Força Aérea, Elizabeth Piowaty, em declarações aos jornalistas.Quando uma equipa de reservistas da Força Aérea que estava a treinar na zona foi alertada, deslocou-se para o local da queda do avião e encontrou os sobreviventes numa jangada. “Já estavam na água, no bote, há cerca de cinco horas, e notava-se, só de olhar para eles, que estavam em sofrimento físico, mental e emocional”, disse o Capitão Rory Whipple.Foi o transmissor de localização de emergência que guiou os socorristas até ao local, uma vez que os sobreviventes não tinham forma de comunicar. “Eles nem sabiam que estávamos a chegar até estarmos mesmo em cima deles. Imaginem o trauma emocional que sofreram ali, sem saber se alguém os iria resgatar”, explicou Whipple.Os sobreviventes estavam abrigados debaixo de uma lona para se protegerem das intempéries quando os socorristas chegaram.