11 pessoas sobrevivem a queda de avião e são resgatadas do mar na costa da Flórida
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11 pessoas sobrevivem a queda de avião e são resgatadas do mar na costa da Flórida

Uma equipa de reservistas da Força Aérea que estava a treinar na zona foi alertada, deslocou-se para o local da queda do avião e encontrou os sobreviventes numa jangada.
David Pereira
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Todas as onze pessoas a bordo sobreviveram esta terça-feira, 12 de maio, à queda de um avião no mar, na costa leste da Flórida, tendo vivido cinco horas angustiantes numa jangada antes de serem resgatadas em segurança para terra.

As autoridades norte-americanas envolvidas descreveram o resgaste como "milagroso".

A aeronave caiu a cerca de 130 quilómetros da cidade de Melbourne, no condado de Brevard, e todas as 11 pessoas a bordo "foram localizadas", segundo um comunicado da Guarda Costeira.

"Pelo que vi, o facto de todas estas pessoas terem sobrevivido é um verdadeiro milagre", disse esta quarta-feira a major da Força Aérea, Elizabeth Piowaty, em declarações aos jornalistas.

Quando uma equipa de reservistas da Força Aérea que estava a treinar na zona foi alertada, deslocou-se para o local da queda do avião e encontrou os sobreviventes numa jangada. “Já estavam na água, no bote, há cerca de cinco horas, e notava-se, só de olhar para eles, que estavam em sofrimento físico, mental e emocional”, disse o Capitão Rory Whipple.

Foi o transmissor de localização de emergência que guiou os socorristas até ao local, uma vez que os sobreviventes não tinham forma de comunicar. “Eles nem sabiam que estávamos a chegar até estarmos mesmo em cima deles. Imaginem o trauma emocional que sofreram ali, sem saber se alguém os iria resgatar”, explicou Whipple.

Os sobreviventes estavam abrigados debaixo de uma lona para se protegerem das intempéries quando os socorristas chegaram.

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