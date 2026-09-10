Internacional
11 números para compreender o 11 de Setembro e a Guerra ao Terror
Há 25 anos, os piores atentados de sempre nos EUA faziam 2977 mortos, de 90 nacionalidades, incluindo cinco portugueses. Quatro aviões, desviados por 19 piratas do ar da Al-Qaeda, despenhavam-se contra as Torres Gémeas, o Pentágono e num campo na Pensilvânia. Em nome da Guerra ao Terror, George W. Bush invadiu o Afeganistão, atacou o Iraque e encheu Guantánamo. Mais de 33 milhões de pessoas já visitaram o memorial às vítimas do 11 de Setembro.