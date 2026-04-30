O empreendimento a construir no Ameal, Porto, implica um investimento superior a 140 milhões de euros.
O empreendimento a construir no Ameal, Porto, implica um investimento superior a 140 milhões de euros.Foto: D.R.
Edição Impressa

Mome quer trazer para o país novos modelos de habitação

Desenvolver conceitos residenciais cooperativos, coletivos e acessíveis em parceria com terceiros é o objetivo da imobiliária. Tem em desenvolvimento uma cooperativa e um empreendimento de 400 fogos.
Sónia Santos Pereira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Habitação
imobiliário
cooperativas de habitação
edição impressa
Promoção imobiliária
Diário de Notícias
www.dn.pt