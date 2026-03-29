Leia aqui o DN desta segunda-feira, 30 de março

"Preço do gasóleo subiu 30% desde o início da guerra. Gasolina custa mais 14%". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira, 30 de março.Guerra no Médio Oriente, que começou há um mês e dois dias, fez subir custo de um depósito de 50 litros de diesel de 80 para 104 euros. Na gasolina, o agravamento é de 84 para 96 euros. Esta segunda-feira, apesar dos apoios do Governo, o gasóleo fica, em média, 1,5 cêntimos mais caro, mas a gasolina alivia 1,5 cêntimos.Descarregue neste link abaixo a versão completa do DN. Em destaque fotográfico nesta primeira página, o congresso do PS em Viseu: "Carneiro pressiona AD a escolher entre PS e Chega: "É altura de exigirmos que se decida"."Outros destaques:Prémio Goncourt: Hervé Le Tellier: "No elevador lê-se '5 Pessoas' ou '8 Pessoas'. Para mim, o elevador em Portugal é o local onde se encontra Fernando Pessoa!"Fórmula 1: Antonelli faz história: é o mais jovem de sempre a liderar Mundial. Educação: Número de alunos sem aulas aumenta e Porto passa a ser a segunda região mais problemática.Energia: Atrasos no mercado do biometano deixam país com menos soberania energética. Médio Oriente: Irão avisa os EUA para as consequências de uma invasão terrestre.DN Brasil. Mercado da saudade movimenta economia nesta Páscoa. Jogo Online: Em Portugal, 40% dos apostadores estão no mercado ilegal promovido por ‘influencers’.